Epic Games Store: Kingdom Come: Deliverance und Aztez derzeit kostenlos, danach folgt Faeria

Bis zum 20. Februar 2020 um 17 Uhr werden im Epic Games Store sowohl Kingdom Come: Deliverance (Standard Edition ohne DLCs) als auch Aztez kostenlos angeboten. Die Store-Website der Free-Games-Aktion findet ihr hier Zum Test von Kingdom Come: Deliverance : Die Warhorse Studios öffnen die Pforten in das Jahr 1403, in dem ihr ohne Drachen, Magie und Orks eine authentische mittelalterliche Welt sowie ein offenes Rollenspiel mit Konsequenzen erleben sollt. Wie präsentiert sich das Abenteuer im Königreich Böhmen auf PC, PS4 und Xbox One? Mehr dazu im Test.Die Entwickler beschreiben Aztez folgendermaßen: "Aztez ist eine einzigartige Mischung aus Beat'em Up und rundenbasierter Strategie und spielt im Aztekenreich. Löse die Konflikte in deinem expandierenden Imperium in hochtechnischen Beat'em-Up-Kampfevents in Echtzeit."In der nächsten Woche (vom 20. bis 27. Februar 2020) wird Faeria kostenlos angeboten. Epic Games will auch in diesem Jahr jede Woche kostenlose Spiele veröffentlichen, um den Epic Games Store zu bewerben.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 - Trailer