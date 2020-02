Epic Games Store: Assassin's Creed Syndicate und Faeria derzeit kostenlos, danach folgt Inner Space

Abermals werden im Epic Games Store zwei Spiele kostenlos als "Promotion-Aktion" verschenkt. Bis zum 27. Februar 2020 um 17 Uhr können Assassin's Creed Syndicate (Standard Edition; sonst 39,99 Euro) und Faeria (sonst 19,99 Euro) abgerufen werden. Die Store-Website der Free-Games-Aktion findet ihr hier Zu unserem Test von Assassin's Creed Syndicate : Die Attentäter sind wieder da. Dieses Jahr sind sie zu zweit und machen die englische Hauptstadt London zur Zeit der industriellen Revolution unsicher. Ob das Zwillingspaar Evie und Jacob Frye es schafft, an die glorreiche Assassin's-Creed-Zeit anzuknüpfen, die man seinerzeit mit Ezio Auditore erleben durfte, erfahrt ihr im Test.Die Entwickler beschreiben das Strategie-Kartenspiel Faeria folgendermaßen : "Erlebe das einzigartig lebendige Spielbrett von Faeria und tritt in Kartenspielen voller Strategie und Taktik an. Stelle dein Deck zusammen, gestalte das Schlachtfeld und kämpfe um den Sieg! Ein unvergleichliches Strategiespiel. Stelle aufregende Kartendecks zusammen und gestalte das Schlachtfeld, während du in epischen Schlachten kämpfst. Lass Berge wachsen, pflanze Wälder, fülle Seen oder mache dir den Sand der Wüste zunutze. Du wählst deinen eigenen Weg zum Sieg."In der nächsten Woche (vom 27. Februar bis zum 5. März 2020) wird das Erkundungsspiel Inner Space kostenlos angeboten. Epic Games will auch in diesem Jahr jede Woche kostenlose Spiele veröffentlichen, um den Epic Games Store zu bewerben.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 - Trailer