Epic Games Store: InnerSpace derzeit kostenlos, danach folgen GoNNER und Offworld Trading Company

Im Epic Games Store wird wieder ein Spiel kostenlos als "Promotion-Aktion" verschenkt. Bis zum 5. März 2020 um 17 Uhr kann das Erkundungsspiel InnerSpace (Preis: 19,99 Euro) abgerufen werden. Die Store-Website der Free-Games-Aktion findet ihr hier InnerSpace erschien im Januar 2018. Unseren Test findet ihr hier : Eine scheinbar verlassene Welt voller Relikte und Geschichten: Auf dem Papier folgt InnerSpace vielen Erzählspielen. Man findet die Hinterlassenschaften einer alten Zivilisation, setzt uralte Mechanismen in Gang und bahnt sich so einen Weg durch die Geschichtsstunde - mit der Besonderheit, dass man an Bord eines Flugzeugs durch eine Welt im Inneren gigantischer Hohlräume fliegt. Macht die einzigartige Prämisse aus InnerSpace auch ein besonderes Spiel?In der nächsten Woche (vom 5. März bis zum 12. März 2020) werden GoNNER und Offworld Trading Company kostenlos verteilt. Epic Games will auch in diesem Jahr jede Woche kostenlose Spiele veröffentlichen, um den Epic Games Store zu bewerben.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 - Trailer