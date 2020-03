Epic Games Store: GoNNER und Offworld Trading Company derzeit kostenlos; drei Spiele in der nächsten Woche

Zwei Spiele werden als "Promotion-Aktion" im Epic Games Store verschenkt. Bis zum 12. März 2020 um 17 Uhr können GoNNER (sonst 9,99 Euro) und Offworld Trading Company (sonst 29,99 Euro; zum Test ) abgerufen werden. Die Store-Website der Free-Games-Aktion findet ihr hier In der nächsten Woche (vom 12. März bis zum 19. März 2020) sollen drei Spiele kostenlos verteilt werden: Anodyne 2: Return to Dust A Short Hike und Mutazione Epic Games will auch in diesem Jahr jede Woche kostenlose Spiele veröffentlichen, um den Epic Games Store zu bewerben.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 - Trailer