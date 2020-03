Epic Games Store: Mutazione, A Short Hike und Anodyne 2 derzeit kostenlos, dann Stanley Parable und Watch Dogs

Derzeit werden Mutazione A Short Hike und Anodyne 2 kostenlos im Epic Games Store angeboten. Die Promotion-Aktion läuft noch bis zum 19. März 2020. Mutazione kostet regulär 17,99 Euro und wird wie folgt beschrieben: "Eine Mutanten-Seifenoper, in der Kleinstadttratsch auf das Übernatürliche trifft. Begleite Kai, die in die geheimnisvolle Kleinstadt Mutazione reist, um ihren kranken Großvater zu pflegen. Entdecke malerische Orte, magische Gärten, neue Freunde und alte Geheimnisse..." A Short Hike kostet regulär 6,59 Euro und wird so beschrieben: "Wandere, klettere und fliege durch die friedlichen Berglandschaften von Hawk Peak. Folge auf deinem Weg zum Gipfel den Pfaden oder erkunde das Hinterland. Triff unterwegs auf andere Wanderer, entdecke verborgene Schätze und genieße die Welt um dich herum." Anodyne 2 kostet regulär 16,79 Euro und wird folgendermaßen beschrieben: "Laufe, springe und fahre durch weite, verträumte 3D-Landschaften. Schrumpfe in surreale 2D-Dungeons in den Körpern der Charaktere. Reise durch die Welt, triff auf seltsame Leute und rette die Welt vor dem gefährlichen Nano-Staub."In der nächsten Woche (19. bis 26. März) sollen The Stanley Parable und Watch Dogs als Gratisspiele angeboten werden.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 - Trailer