Epic Games Store: The Stanley Parable und Watch Dogs derzeit kostenlos, danach Figment & Tormentor x Punisher

Auch in dieser Woche werden wieder zwei Spiele kostenlos im Epic Games Store angeboten. Diesmal sind es The Stanley Parable und Watch Dogs . Die Promotion-Aktion läuft noch bis zum 26. März 2020 um 17 Uhr. Die Store-Website der Free-Games-Aktion findet ihr hier The Stanley Parable ist ein Erkundungsspiel in der Ego-Perspektive (sonstiger Preis: 11,99 Euro). Zum Test : Schon wieder so ein Kunstspiel. Keine Gegner, keine Rätsel, dafür etliche Enden und viel Text. Letzteren trägt der Erzähler aus dem Off vor, dessen Anweisungen ich sklavisch folge: "Stanley verlässt sein Büro", "Stanley sucht seine verschwundenen Mitarbeiter", "Stanley geht durch die linke Tür." Pft. Ich gehe durch die rechte. Und plötzlich pflaumt mich die Stimme an!Die Standard Edition von Watch Dogs kostet sonst 29,99 Euro. Auszug aus unserem Testfazit : Watch Dogs hat viel, aber eines nicht: eine Identität. Und es teilt dieses Manko mit seinem Hauptdarsteller Aiden Pearce, der über einen Großteil der sich an Hollywood-Standards orientierenden Geschichte blass und ohne Kanten bleibt. Dennoch kann man dem Open-World-Abenteuer in Chicago den Spaß nicht absprechen. In einem Moment fühlt es sich an wie Assassin's Creed, dann wieder wie Saints Row oder Sleeping Dogs.In der nächsten Woche (26. März bis 02. April) stehen Figment und Tormentor x Punisher als "Free Games" auf dem Plan.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 - Trailer