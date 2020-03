Epic Games Store: World War Z, Figment und Tormentor X Punisher derzeit kostenlos, danach Gone Home und Hob

Drei Spiele werden in dieser Woche kostenlos im Epic Games Store verteilt. Abrufen und dauerhaft behalten kann man World War Z (sonst 34,99 Euro), Figment (sonst 19,99 Euro) und Tormentor X Punisher (sonst 7,99 Euro). Die Promotion-Aktion läuft noch bis zum 02. April 2020 um 17 Uhr. Die Store-Website der Free-Games-Aktion findet ihr hier World War Z ist ein kooperativer Shooter gegen große Zombie-Horden. Das Spiel hat erst kürzlich das Crossplay-Update erhalten. Auszug aus dem Test : World War Z bedient sich zwar deutlich am großen Vorbild und überzeugt mit großen Zombie-Massen, bleibt mit seinem zähen Progressions-System und dem schlechten Matchmaking aber nur ein schwacher Ersatz für Left 4 Dead.Figment ist ein musikalisches, surreales Action-Abenteuer der Back-to-Bed-Macher: "Ein musikalisches Action-Abenteuer, das in den Tiefen des menschlichen Verstands verankert ist ... Willkommen in der Welt von Figment. Eine seltsame und surreale Welt ein Ort gefüllt mit unseren tiefsten Gedanken, Verlangen und Erinnerungen, bevölkert mit den vielen Stimmen, die wir in unseren Köpfen hören."Tormentor X Punisher von E-Studio und Raw Fury ist ein Top-Down-Actionspiel: "Alles im Tormentor X Punisher kann mit einem Treffer gekillt werden, Bosse ebenso wie du selbst. Bosse machen die Arena mit herbeigezauberten Fallen zur Hölle. Dämonen passen sich deinem Spielstil an und bestrafen dich. Bekämpfe deine Feinde mit Kombos und verdiene coole Upgrades..."In der nächsten Woche (02. bis 09. April) sollen Gone Home ( zum Test ) und Hob ( zum Test ) als "Free Games" auf dem Plan stehen.Letztes aktuelles Video: Frühlings-Update 2020