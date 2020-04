Epic Games Store: Gone Home, Hob, Drawful 2 und Totally Reliable Delivery Service derzeit kostenlos

Epic Games verteilt wieder kostenlose Spiele im Epic Games Store. Abrufen und dauerhaft behalten kann man(sonst 9,99 Euro),(sonst 19,99 Euro) und(sonst 11,99 Euro). Die Promotion-Aktion läuft noch bis zum 09. April 2020 um 17 Uhr. Die Store-Website der Free-Games-Aktion findet ihr hier Darüber hinaus wird das am ersten April 2020 veröffentlichtebis zum 8. April 2020 kostenlos angeboten (sonstiger Preis: 14,99 Euro): "Anschnallen, Kopfstütze einstellen und auf geht's im Lieferwagen! Erledige mit bis zu drei Freunden zusammen völlig planlos deine Arbeit in einer interaktiven Sandbox-Welt. Wir sind stets bemüht, zu liefern."Gone Home ( zum Test ): Stellt euch vor ihr seid zwanzig, steht kurz vor der Uni und nehmt euch ein Jahr Auszeit. Nach einer Reise durch Europa kehrt ihr im Sommer 1995 in euer neues Zuhause zurück, in das die Familie während eurer Abwesenheit gezogen ist. Statt einer großen Willkommensparty erwartet euch in einer stürmischen Nacht aber nur ein Zettel an der Haustür. Gone Home stellt nur eine Frage: Was ist mit eurer Familie geschehen?Hob ( zum Test ): Manchmal gibt es sie wieder: Titel, die einem fast gar nichts erklären und stattdessen mit ihrer rätselhaften Aura locken. Das offensichtlich von Zelda inspirierte Hob schickt den Spieler auf eine Suche, auf der riesige Maschinen-Puzzles gelöst werden wollen und angriffslustige Waldwesen die Keule schwingen. Ein faszinierender Ausflug? Wir klären es im Test In der nächsten Woche (09. bis 16. April) steht aktuell Sherlock Holmes: Crimes & Punishments als "Free Game" auf dem Plan.Letztes aktuelles Video: Fruehlings-Update 2020