Epic Games Store: Close to the Sun und Sherlock Holmes: Crimes & Punishments derzeit kostenlos

Noch bis zum 16. April um 17 Uhr werden die beiden Spiele(sonst 29,99 Euro) und(sonst 29,99 Euro) kostenlos im Epic Games Store verteilt. Abrufen (und dauerhaft behalten) könnt ihr die Spiele direkt im Store oder auf der Website der Free-Games-Aktion . In der nächsten Woche (16. bis 23. April) sindundals kostenlose Spiele geplant. Zum Test von Close to the Sun (2019) : Kommt euch das bekannt vor? Mitten auf dem Ozean erschafft ein Visionär eine Art Eiland, auf dem wissenschaftlicher Fortschritt über sich hinauswachsen soll. Betritt man die von kraftvollen Maschinen angetriebene Umgebung, staunt man schließlich vor großen Statuen und hohen Flaggen über prachtvoll verzierte, in gedämmtes Kunstlicht getauchte Räume. Doch schon bald stolpert man über Leichen und vernimmt ein unheilvolles Knurren – bis sich eine helfende Stimme per Funk meldet ... Zum Test von Sherlock Holmes: Crimes & Punishments (2014) : Nachdem die BBC-Serie Sherlock den englischen Krimi in die heutige Zeit versetzt hat, kommt auch der klassische Holmes zurück. Frogwares schickt den eigenwilligen Meisterdetektiv in sechs geheimnisvolle Fälle in London und der englischen Pampa – inklusive neuer Ermittlungsmethoden sowie alternativer Handlungsverläufe. Überzeugt das etwas steife Original nach wie vor?Letztes aktuelles Video: Frühlings-Update 2020