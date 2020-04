Epic Games Store: Just Cause 4 und Wheels of Aurelia derzeit kostenlos, danach folgt For The King

Im Epic Games Store werden bis zum 23. April um 17 Uhr sowohl(sonst 24,99 Euro) als auch(sonst 8,19 Euro) kostenlos angeboten. Abrufen (und dauerhaft behalten) könnt ihr die Spiele direkt im Store oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Für die nächste Woche (23. bis 30. April) ist bishervorgesehen. Zum Test von Just Cause 4 : Das Spielejahr endet mit einer ganzen Kanonade an Bildschirm füllenden Explosionen – wenn es nach Avalanche geht. Pünktlich zum Fest der Liebe schnappt sich Rico Rodriguez wieder einen ganzen Haufen an Waffen, seinen Fallschirm, Greifhaken sowie Wingsuit und kümmert sich im fiktiven Staat Solís erneut um einen Diktator. Kann Just Cause 4 den leichten Durchhänger des Vorgängers vergessen lassen und wieder an alte Erfolge anknüpfen? Im Test findet ihr die Antwort.Beschreibung von Wheels of Aurelia: "Mache dich auf einen immersiven Road Trip entlang der düsteren Westküste Italiens in den wilden 1970ern auf. Als Lella, eine kühne und wagemutige Frau, durchlebst du eine turbulente Zeit der italienischen Geschichte, während du Ereignisse aus Lellas Vergangenheit aufdeckst." Zum Test von For The King : Wann hatte ich zuletzt so viel Spaß mit Würfeln? Dabei kommt kein einziger im Spiel vor. Doch For the King erzeugt ein Flair, als würde man am Familientisch Figuren verschieben, Ereigniskarten ziehen und darum würfeln, ob die aus Holz geschnittenen Helden einen Schatz finden oder nur ein leeres Grab. For the King ist außerdem ein Roguelike sowie ein Taktik-Rollenspiel vom Schlage eines Heroes of Might & Magic. Und wie es das Beste der drei Welten vereint, das lest ihr im Test.