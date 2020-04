Epic Games Store: Amnesia und Crashlands derzeit kostenlos, danach folgt Death Coming

(sonst 15,99 Euro) und(sonst 14,99 Euro) werden bis zum 7. Mai um 17 Uhr kostenlos im Epic Games Store angeboten. Abrufen (und dauerhaft behalten) könnt ihr das Spiel direkt im Store oder auf der Website der Free-Games-Aktion . In der kommenden Woche wird das Rätselspielkostenlos angeboten.Amnesia: The Dark Descent ist ein Survival-Horrorspiel aus der Ego-Perspektive. Es wurde im September 2010 veröffentlicht. Crashlands aus dem Jahr 2016 ist ein Action-Rollenspiel mit Crafting- und Story-Fokus. Zum Test von Amnesia: The Dark Descent : Wenn man sich hilflos fühlt, ist die Angst am Größten - vor allem im Dunkeln. In der Spielewelt wird man zwar oft in ausweglose Situationen voller Düsternis gebracht, aber meist bekommt man tödliche Argumente in die Hand, um die Gefahr nieder zu ballern oder weg zu metzeln. Kann ein Abenteuer Spaß machen, in dem man eher flüchten statt angreifen, sich eher clever verstecken als genau zielen muss?Death Coming kann man sich als Final Destination in Rätselform vorstellen. Zum Test : Im Rätselspiel Death Coming sammelt man im Auftrag des Sensenmanns haufenweise Seelen. Dabei dürfen die Seelen nicht direkt "geerntet" werden. Es darf nur die Umgebung manipuliert werden, damit tödliche "Unfälle" entstehen. Wir haben uns im Test auf die Seelenjagd begeben.