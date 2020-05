Epic Games Store: Civilization 6 wird aktuell kostenlos angeboten

Nach der Premium-Version von Grand Theft Auto 5 wird im Epic Games Store (beim aktuellen Epic Games Mega Sale) ein weiteres Spiel kostenlos angeboten, und zwar Civilization 6 von Firaxis Games und 2K Games. Die Promotion-Aktion läuft noch bis zum 28. Mai 2020 um 17:00 Uhr. Abrufen (und dauerhaft behalten) könnt ihr das Spiel direkt im Store oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Das Epic-Games-Konto muss allerdings durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt sein ( Details ).Gerüchte besagen, dass Borderlands: The Handsome Collection (ab 28. Mai) und ARK: Survival Evolved (ab 4. Juni) die nächsten beiden Spiele sein werden, die kostenlos angeboten werden. Civilization 6 wurde im Oktober 2016 zunächst auf Steam veröffentlicht und dann für Konsolen (PS4, Switch und Xbox One) umgesetzt. Mit Rise and Fall und Gathering Storm folgten zwei Erweiterungen. Im Laufe des heutigen Tagen wird auch der neue Season Pass (New Frontier Pass) veröffentlicht. Zum Test : Wer hätte das 1991 gedacht? Dass man auch in einem Vierteljahrhundert noch Civilization spielen würde? Selbst sein Schöpfer Sid Meier hätte abgewunken. Die vom gleichnamigen Brettspiel inspirierte Strategie gehört immer noch zu den großen Konstanten dieser Spielewelt. Und gerade weil Rundentaktik seit Jahren so schrecklich lukrativ als Free-to-play-Plastik von Hamburg bis Shanghai verwurstet wird, will man diese Tradition nicht missen. Im Test klären wir, wie sich dieses Civilization 6 mit seinen zwanzig Völkern von Brasilien bis zum Kongo präsentiert. Dabei zeigt sich nach dutzenden Stunden, dass das viel diskutierte Artdesign das kleinste Problem ist...