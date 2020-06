Epic Games Store: Pathway wird aktuell kostenlos angeboten; The Escapists 2 verspätet sich

The release of The Escapists 2 has been temporarily delayed.



We're currently investigating an issue and are working to find a resolution.



We apologize for the inconvenience, and will provide an update as soon as the game is available to claim.



— Epic Games Store (@EpicGames) June 18, 2020

Im Epic Games Store kann man sich derzeit das Taktik-Rollenspiel Pathway kostenlos sichern (normaler Preis: 13,99 Euro). In dem 30er-Jahre-Abenteuerspiel mit rundenbasierten Kämpfen darf man uralte Tempel, staubige Grabmale und die Wüste im 16-Bit Pixel-Art-Stil erkunden. Eigentlich sollte auch The Escapists 2 kostenfrei zur Verfügung stehen, aber laut Epic Games gibt es "nicht näher benannte Schwierigkeiten", die sie so schnell wie möglich aus der Welt schaffen wollen.Abrufen und dauerhaft behalten könnt ihr das Spiel in der Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Das Epic-Games-Konto muss durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt sein ( Details ). Pathway : "Entdecke mit Pathway, einem Strategie-Abenteuer, das in der großen Wildnis der 1930er spielt, das unbekannte Unbekannte. Lüfte lang vergessene Mysterien des Okkulten, plündere uralte Gräber und überliste in rundenbasierten Kämpfen auf Gruppenebene deine Gegner!" The Escapists 2 : "Riskiere alles, um aus den härtesten Gefängnissen der Welt auszubrechen. Erkunde die bislang größten Gefängnisse! Du musst dich den Gefängnisregeln beugen, an Appellen teilnehmen, Gefängnisarbeit übernehmen sowie strenge Tagesabläufe befolgen. Und das alles, während du an deinem Ausbruch tüftelst!"Pathway und The Escapists 2 werden bis zum 25. Juni um 16:59 Uhr zur Verfügung stehen. In der nächsten Woche (25. Juni bis 2. Juli) soll dann Stranger Things 3: The Game kostenlos angeboten werden.