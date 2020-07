Epic Games Store: Torchlight 2 derzeit kostenlos; Next Up Hero und Tacoma folgen

Bis zum 23. Juli (um 16:59 Uhr) wird Torchlight 2 kostenlos im Epic Games Store angeboten. Das Action-Rollenspiel aus dem Jahr 2012, das normalerweise 18,99 Euro kostet, kann man dauerhaft in seine Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Das Epic-Games-Konto muss durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt sein ( Details ). Zum Test : Diablo 3 hat die hochgesteckten Erwartungen vieler Spieler nicht oder nur teilweise erfüllt. Die Entwicklung des Charakters bot zu wenig Freiraum, das Beutesystem ist weiterhin eine Riesenbaustelle, während das fragwürdige Auktionshaus die Sammellaune vermiest. Mit Torchlight 2 schickt sich jetzt ein kleines Spiel an, viele Dinge besser zu machen als das große Spiel aus dem Hause Blizzard. Ob das gelingt?In der nächsten Woche (23. Juli bis 30. Juli) sollen Next Up Hero und Tacoma kostenlos angeboten werden.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update