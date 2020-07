Epic Games Store: Next Up Hero und Tacoma derzeit kostenlos; Sommer Sale 2020 gestartet

Maneater - 25% Rabatt

Bis zum 30. Juli (um 16:59 Uhr) werden wieder zwei Spiele kostenlos im Epic Games Store angeboten. Diesmal kann man sich den Dungeon Crawler Next Up Hero (sonst 19,99 Euro) und das Weltraum-Abenteuer Tacoma (sonst 16,99 Euro) kostenlos sichern. Beide Titel kann man bei Bedarf dauerhaft in seine Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Das Epic-Games-Konto muss durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt sein ( Details ). Next Up Hero : "Next Up Hero ist ein Dungeon Crawler mit handgezeichneten Helden, die sich hackend, schlitzend, bongotrommelnd, bumerangwerfend und fliegend ihren Weg durch Wagnisse ('Ventures') bahnen. Wähle deinen Helden aus und beginne mit dem Durchstreifen von Dungeons, dem Finden der besten Ausrüstung sowie dem Maximieren deiner Charakterwerte." zum Test ): Der Programmierer und Mitbegründer ihres Studios ist nicht mehr dabei, doch Karla Zimonja und Steve Gaynor machen genau dort weiter, wo sie mit Gone Home aufgehört hatten: Über das Erkunden eines verlassenen Schauplatzes erzählen sie eine geheimnisvolle Geschichte. Dank eines eleganten Kniffs fühlt sich die Raumstation Tacoma dabei sehr lebendig an. Haben die Kreativköpfe also erneut ein vor allem erzählerisch starkes Abenteuer erschaffen?In der nächsten Woche (30. Juli bis 06. August) sollen 20XX, Barony und Superbrothers: Sword & Sworcery EP angeboten werden.Darüber hinaus ist der Summer Sale 2020 im Epic Games Store gestartet worden, der zwei Wochen bis zum 06. August 2020 läuft. Alle, die im Mai am "Epic Mega Sale" teilgenommen haben, sind möglicherweise noch im Besitz eines 10-Euro-Gutscheins, der automatisch beim nächsten Kauf von mindestens 14,99 Euro benutzt wird ( Details ).Rabatt-Beispiele:Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update