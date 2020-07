Epic Games Store: 20XX, Barony und Superbrothers: Sword & Sworcery derzeit kostenlos

Bis zum 06. August (um 16:59 Uhr) kann man sich drei kostenlose Spiele im Epic Games Store sichern. Diesmal werden der Roguelike-Action-Plattformer 20XX (sonst 13,99 Euro), der Roguelike-Dungeon-Crawler Barony (sonst 12,49 Euro) und das Erkundungsabenteuer Superbrothers: Sword & Sworcery (sonst 6,99 Euro) angeboten. Das Trio kann man bei Bedarf dauerhaft in seine Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Das Epic-Games-Konto muss durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt sein ( Details ). Die Free-Games-Aktion ist eine Promotion-Aktion für den eigenen Store.20XX: "20XX ist ein Rougelike-Action-Plattformer, den man mit einem Freund spielen kann. Springe und schieße dir deinen Weg durch sich ständig verändernde Level, sammle krasse neue Kräfte und kämpfe im Namen der Rettung der Menschheit gegen mächtige Bosse - vielleicht!"Barony: "Barony ist das führende Ego-Roguelike mit Koop. Kryptische Gegenstände, brutale Fallen und hinterhältige Monster, wie sie in klassischen Roguelikes und CRPGs zu finden sind, erwarten dich. Erobere die Dungeons alleine oder im Koop-Modus mit legendären und exotischen RPG-Klassen."Superbrothers: Sword & Sworcery ( zum Test ): "Hilf einem wandernden Kriegermönch, ihren traurigen Auftrag zu erledigen in Superbrothers: Sword & Sworcery EP, dem bahnbrechenden Action-Abenteuer von Superbrothers und den Videospiel-Genies von CAPY, mit einem preisgekrönten Original-Soundtrack von Jim Guthrie."In der nächsten Woche (6. bis 13. August) wird Wilmot's Warehouse kostenlos angeboten. Wilmot's Warehouse ist ein Rätselspiel, bei dem es darum geht, ein Lager in Schuss zu halten.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update