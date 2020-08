Epic Games Store: 3 out of 10 und Wilmot's Warehouse derzeit kostenlos: danach Remnant und Total War Troy

Die nächsten beiden "Free Games" können im Epic Games Store runtergeladen werden. Bis zum 13. August (um 16:59 Uhr) kann man sich das Comedy-Adveture " 3 out of 10, EP 1: Welcome To Shovelworks " und das Rätselspiel "Wilmot's Warehouse" (sonst 12,49 Euro) sichern. Beide Spiele kann man bei Bedarf dauerhaft in seine Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Das Epic-Games-Konto muss durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt sein ( Details ). Die Free-Games-Aktion ist eine Promotion-Aktion für den eigenen Store.3 out of 10, EP 1: Welcome To Shovelworks: "Begleite die Entwickler des schlechtesten Videospielstudios der Welt bei ihren fortwährenden Abenteuern, auf denen sie absurde wie aktuelle Possen ertragen müssen. Diese Woche stößt Midge als neuer Animator zu den Shovelworks Studios, aber hier ist nicht alles so, wie es den Anschein hat. (...) Wird es von Shovelworks Studios jemals ein Spiel mit einer Bewertung geben, die besser als 3 von 10 ist? Willkommen im schlechtesten Entwicklerstudio der Welt. Halb Zeichentrick, halb Spiel - 3 out of 10 ist die weltweit erste spielbare Sitcom. Da sind wir uns zu 99 % sicher. Du kannst uns gerne korrigieren. Staffel 1 besteht aus 5 Folgen, die jede Woche KOSTENLOS veröffentlicht werden!"Wilmot's Warehouse: "Wilmot's Warehouse ist ein Rätselspiel, bei dem es darum geht, ein Lager in Schuss zu halten. Du spielst Wilmot, einen fleißigen Lagerarbeiter, dessen Aufgabe es ist, eine Vielzahl von Artikeln zu verschieben, zu sortieren und zu stapeln. Im Laufe der Zeit treffen immer mehr LKW-Lieferungen dieser Artikel ein, die das Lager mehr und mehr füllen. Wie du sie ordnest, liegt ganz bei dir. Organisiere sie nach Farbe, Typ, dem Dewey-System oder auf deine ganz eigene Art – alles erlaubt! Du musst dir nur merken, wo genau du alles aufbewahrst, denn wenn die Klappe der Durchreiche aufgeht, musst du schnell finden, was die Kunden wollen, um die begehrten Erfolgssterne zu verdienen, die du für alle möglichen arbeitssparenden Upgrades brauchst."In der nächsten Woche (13. bis 20. August) werden Remnant: From the Ashes und die Die Alto Collection angeboten. Darüber hinaus wird A Total War Saga: Troy am 13. August 2020 innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Verkaufsstart kostenlos im Epic Games Store für interessierte Strategen zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update