Epic Games Store: Into the Breach und 3 out of 10 #5 kostenlos, danach Railway Empire und Where The Water Tastes Like Wine

Im Epic Games Store wird Into The Breach bis zum 10. September um 16:59 Uhr kostenlos angeboten. Das Taktikspiel von Subset Games wurde schon einmal kurz vor Weihnachten 2019 als Free Game präsentiert. Übrigens: Die fünfte und letzte Episode von 3 out of 10 (The Rig Is Up!) ist ebenfalls kostenlos verfügbar , genauso wie die ersten vier Teile ( zur Website ).Die Spiele kann man bei Bedarf dauerhaft in seine Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Das Epic-Games-Konto muss durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt sein ( Details ). Die Free-Games-Aktion ist eine Promotion-Aktion für den eigenen Store.In dem rundenbasierten Strategiespiel Into the Breach von Subset Games steuert man gigantische Kampfroboter, die die Erde vor den "Vek" (Aliens) beschützen sollen - quasi Roboter gegen Kaiju in Retro-Optik. Auf minimalistisch gehaltenen und zufällig generierten Schlachtfeldern muss man Gebäude beschützen und effektive Taktiken gegen Gegner schmieden - zugleich muss man auf "Friendly Fire" achten. Zum Test von Into The Breach : Ist das schon so lange her? FTL: Faster Than Light debütierte vor sechs Jahren, nachdem knapp 10.000 Unterstützer über Kickstarter etwa 200.000 Dollar beigetragen hatten. Und sehr schnell konnte diese kleine Odyssee durch den Weltraum eine sehr große Fangemeinschaft begeistern. Mittlerweile gilt die ebenso gnadenlose wie stimmungsvolle Rundentaktik als moderner Klassiker. Aber Subset Games hat scheinbar nur Luft geholt, denn jetzt detoniert ein größeres Kaliber: Into the Breach. Warum dieses Spiel den Vorgänger schlägt, verrät der Test In der nächsten Woche werden Railway Empire und Where The Water Tastes Like Wine (10. bis 17. September) als Free Games zur Verfügung gestellt.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update