Epic Games Store: Railway Empire und Where the Water Tastes Like Wine derzeit kostenlos

Bis zum 17. September um 16:59 Uhr werden Railway Empire und Where the Water Tastes Like Wine im Epic Games Store kostenlos angeboten. Beide Spiele kann man bei Bedarf dauerhaft in seine Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Das Epic-Games-Konto muss durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt sein ( Details ). Die Free-Games-Aktion ist eine Promotion-Aktion für den eigenen Store. Zum Test von Railway Empire : Logistik-Strategie scheint ihre Hochphase weit hinter sich zu haben. Mit Train Fever bzw. Transport Fever gab es zwar ein relativ erfolgreiches und unterhaltsames Aufflackern. Doch trotz moderner Kulisse fehlte das gewisse Etwas, das Titel von Transport Tycoon bis Railroad Tycoon 3 über Jahre hinweg auszeichnete und die Spieler an den Bildschirm fesselte. Ob das von Gaming Minds (Patrizier 4, Grand Ages: Medieval) entwickelte Railway Empire die alte Faszination entfachen kann, klären wir im Test. Zum Test von Where the Water Tastes Like Wine : Die Vereinigten Staaten Mitte der 30er Jahre: Die Golden Gate Bridge ist gerade im Entstehen, die Große Depression hat eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst, in den USA sind ein Viertel aller Menschen arbeitslos. Das ist die Bühne, auf der Johnnemann Nordhagen über die Mythen und Legenden erzählt, von denen 'Merica getragen wurde. Where the Water Tastes Like Wine ist ein Spiel wie kein zweites - ob es ein gutes Spiel ist, steht freilich auf einem anderen Blatt.In der nächsten Woche wird Stick It To The Man! (17. bis 24. September) als Free Game zur Verfügung gestellt.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update