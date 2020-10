Epic Games Store: Abzû und Rising Storm 2: Vietnam derzeit kostenlos; nächste Woche folgen Amnesia und Kingdom New Lands

Noch bis zum 15. Oktober um 16:59 Uhr kann man sich zwei kostenlose Spiele im Epic Games Store sichern. Angeboten werden das Unterwasser-Abenteuer Abzû und der Multiplayer-Shooter Rising Storm 2: Vietnam . Beide Spiele können bei Bedarf dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufgenommen werden - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Die Free-Games-Aktion ist eine Promotion-Aktion für den Store.Sowohl Abzû als auch Kingdom New Lands (nächste Woche) wurden schon einmal im Epic Games Store kostenlos verteilt. Zum Test von Abzû : Journey war unser Spiel des Jahres 2012. ThatGameCompany inszenierten auf PlayStation 3 ein außergewöhnliches Action-Adventure, das wie eine Geschichte aus Tausendundeiner Nacht verzauberte. Was hat das mit Abzû zu tun, das von GiantSquid kommt? Sehr viel: Lead Designer, Art Director und Komponist haben damals an Journey gearbeitet. Und sie setzen die Tradition ihres Spieldesigns unter Wasser fort. Gelingt ihnen auch auf PC und PS4 eine magische Reise?

Zum Test von Rising Storm 2: Vietnam : Mehrspieler-Shooter im Dschungelkrieg von Vietnam sind selten. Noch seltener sind gute Vietnamkriegs-Shooter mit dem Anspruch, den Antimatter Games in ihrer Red Orchestra-Serie bieten. Jetzt lassen die Rising-Storm-Macher den Spieler in Südostasien zu M-16 und AK-47 greifen. Kann der asymmetrische Konflikt im Test überzeugen?In der nächsten Woche (15. bis 22. Oktober) sollen Amnesia: A Machine for Pigs und Kingdom New Lands kostenlos verteilt werden.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update