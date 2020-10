Epic Games Store: Blair Witch und Ghostbusters: The Video Game - Remastered derzeit kostenlos

Passend zu Halloween werden im Epic Games Store sowohl Blair Witch als auch Ghostbusters: The Video Game - Remastered kostenlos angeboten. Beide Spiele können bei Bedarf dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufgenommen werden - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Die Free-Games-Aktion ist eine Promotion-Aktion für den Store.Blair Witch ( zum Test ): 1999 sorgte Blair Witch Project im Kino für Furore. Vor allem der pseudodokumentarische Ansatz rund um angeblich gefundenes Filmmaterial trug zusammen mit der ungefilterten Videokamera-Optik zum Kult-Status des Horrorstreifens bei. Mit Blair Witch greift das Bloober Team das Universum auf, will im Spiel aber mit einer eigenen Geschichte für Gänsehaut sorgen. Wir haben uns für den Test in den verfluchten Wald von Burkittsville begeben...Ghostbusters: The Video Game Remastered (laut Hersteller): "Schnallt euch euer Protonen-Pack nochmal an und unterstützt die Ghostbusters dabei, New York zu retten – zusammen mit den gleichen Stimmen und Gesichtern von damals! (...) Das Spiel enthält die Stimmen und die Gesichter von Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Ernie Hudson in einer Geschichte, die eigens von den Machern des Films - Dan Aykroyd und Harold Ramis geschrieben wurde. (...) Erlebt eine einzigartige Geisterjagd, bei der ihr euch mit Upgrade-fähigen Waffen in zerstörbaren Umgebungen rangelt und raffinierte Fallen stellt. Testet das Feuer eures Teams in gigantischen Boss-Kämpfen."Für die nächste Woche (05. November bis 12. November) steht Wargame: Red Dragon als "Free-Game" fest.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update