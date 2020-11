Epic Games Store: Dungeons 3 derzeit kostenlos

Im Epic Games Store wird Dungeons 3 bis zum 12. November um 16:59 Uhr kostenlos angeboten. Eigentlich sollte Wargame: Red Dragon bei der Free-Game-Aktion in dieser Woche verteilt werden, aber aufgrund von nicht näher benannten Problemen wird das Angebot auf "später" verschoben. Dungeons 3 kann man bei Bedarf dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Die Free-Games-Aktion ist eine Promotion-Aktion für den Store.Dungeons 3 ist im Oktober 2017 veröffentlicht worden. Unseren Test findet ihr hier : Dungeon Keeper 2 erschien 1999. Und dennoch ist das Meisterwerk von Peter Molyneux' Bullfrog Studio nach wie vor der Maßstab, wenn es um motivierendes sowie witziges Dungeon-Management geht. Sicher: War for the Overworld hat ebenso versucht, diese großen Fußstapfen zu füllen wie die in Deutschland produzierte Dungeons-Serie, die nun mit dem dritten Teil dem Vorbild nacheifert. Im Test schauen wir, wie sich Dungeons 3 schlägt.Für die nächste Woche (12. November bis 19. November) steht The Textorcist auf dem Programm.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update