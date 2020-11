Epic Games Store: Elite Dangerous und The World Next Door derzeit kostenlos, danach Mudrunner

Im Epic Games Store werden wieder zwei Spiele kostenlos verteilt. Bis zum 26. November um 16:59 Uhr werden Elite Dangerous und The World Next Door angeboten. Beide Spiele kann man bei Bedarf dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Die Free-Games-Aktion ist eine Promotion-Aktion für den Store.Elite Dangerous wurde 2015 veröffentlicht und danach mit zahlreichen Updates versorgt. Kürzlich wurde auch der Horizons-Season-Pass (kostenlos) ins Hauptspiel integriert. Unseren Test des Grundspiels findet ihr hier VIZ Media: "The World Next Door, das sich an der gefühlvollen Erzählweise und der spannenden Action von Anime- und Indie-Spielen orientiert, begleitet die junge, rebellische Jun, die sich weit weg von zu Hause in der magischen und mysteriösen Welt von Emrys wiederfindet. Als Jun auf eine bunte Vielfalt übernatürlicher Wesen trifft, muss sie lernen, sich auf ihre neuen Freunde zu verlassen, um rechtzeitig nach Hause zurückzukehren, bevor die Zeit abläuft."In der nächsten Woche (26. November bis 03. Dezember) wird man sich die Offroad-Simulation Mudrunner sichern können.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update