Epic Games Store: Mudrunner derzeit kostenlos

Nach der Free-Games-Woche mit Elite Dangerous und The World Next Door wird im Epic Games Store bis zum 03. Dezember 2020 um 16:59 Uhr die Offroad-Simulation Mudrunner (ursprünglich Spintires: Mudrunner; Release: Oktober 2017) kostenlos verteilt. Die drei DLCs The Ridge, The Valley und Old-timers können ebenfalls kostenlos runtergeladen werden. Die American Wilds Expansion wird für knapp zehn Euro verkauft. Bei Interesse kann man das Spiel dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Die Free-Games-Aktion ist eine Promotion-Aktion für den Store.Mit Snowrunner erschien in diesem Jahr übrigens der Nachfolger, der sich mittlerweile schon über 1,5 Mio. Mal verkauft hat.MudRunner: "MudRunner ist die ultimative Offroad-Simulation. Es setzt die Spieler ans Steuer unglaublicher Geländefahrzeuge und fordert sie heraus, nur mit Karte und Kompass ausgerüstet extreme sibirische Landschaften zu durchqueren! Wähle aus 19 Geländefahrzeugen mit speziellen Eigenschaften und eigenem Zubehör. Erfülle deine Aufgaben auch unter extremen Bedingungen in rauen Landschaften mit dynamischem Tag-Nacht-Rhythmus. Erkunde eine immersive Sandbox-Umgebung, die durch verbesserte Grafik richtig zur Geltung kommt. Überwinde Schlamm, reißende Flüsse und andere Hindernisse, die dank ausgeklügelter Physik-Engine auf realistische Weise auf Gewicht und Bewegung deines Fahrzeugs reagieren."In der nächsten Woche (03. bis 10. Dezember) wird Cave Story+ kostenlos verteilt.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update