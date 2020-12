Epic Games Store: Cave Story+ derzeit kostenlos; danach Pillars of Eternity und Tyranny

Im Rahmen der Free-Games-Aktion wird bis zum 10. Dezember 2020 um 16:59 Uhr der Plattformer Cave Story+ kostenlos im Epic Games Store angeboten. Bei Interesse kann man das Spiel dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Die Free-Games-Aktion ist eine Promotion-Aktion für den Store. Cave Story+ : "Cave Story+, das wohl bekannteste Indiespiel aller Zeiten, bietet eine originelle Handlung voller Charme, Geheimnissen und rasantem Spaß. Renne, springe, schieße, fliege und bahne dir einen Weg durch ein riesiges Abenteuer, das an klassische 8- und 16-Bit-Spiele erinnert!"In der nächsten Woche (10. bis 17. Dezember) werden Pillars of Eternity - Definitive Edition und Tyranny - Gold Edition kostenlos verteilt.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update