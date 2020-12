Epic Games Store: Pillars of Eternity und Tyranny derzeit kostenlos

Bei der Free-Games-Aktion werden noch bis zum 17. Dezember 2020 um 16:59 Uhr die beiden Rollenspiele Pillars of Eternity - Definitive Edition und Tyranny - Gold Edition kostenlos im Epic Games Store verteilt. Bei Interesse kann man das Spiel dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . Die Free-Games-Aktion ist eine Promotion-Aktion für den Store.Die Definitive Edition von Pillars of Eternity (2015) umfasst das Royal Edition Upgrade Pack (Soundtrack, Wallpaper, Karte etc.) und die zweiteilige Erweiterung "The White March Part" (2015/2016). Pillars-of-Eternity-Test : Wenn ein Schwarm von 74.000 Fans ein klassisches Rollenspiel unterstützt, dann stehen die Entwickler in der Bringschuld. Sie wollten immerhin ein Abenteuer erschaffen, das an die Qualitäten von Baldur's Gate, Icewind Dale und Planescape Torment anknüpft. Man erwartet nicht nur eine Party aus Helden und malerische Kulissen, sondern epische Abenteuer in einer lebendigen Fantasywelt.Die Tyranny - Gold Edition umfasst das Hauptspiel und alle zusätzlichen DLCs (Bastard's Wound, Tales from the Tiers, Portrait Pack, Soundtrack). Tyranny-Test : Wer hätte gedacht, dass das isometrische Rollenspiel sechzehn Jahre (!) nach Baldur's Gate 2 nochmal so eine Renaissance erlebt? Und das im Zeitalter von Großprojekten à la The Witcher 3 oder Fallout 4? Einen wertvollen Beitrag dazu hat Obsidian Entertainment geleistet, die gerade an Pillars of Eternity 2 arbeiten, aber unter der Flagge von Paradox schon ein weiteres Rollenspiel veröffentlicht haben. Ist Tyranny nur ein Lückenfüller oder steckt mehr dahinter?Welches Spiel in der nächsten Woche (17. bis 24. Dezember) kostenlos verteilt wird, steht noch nicht fest.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update