Epic Games Store: Täglich neue Gratisspiele - heute: Cities Skylines

Zum Jahresende zeigt sich Epic Games mal wieder in Spendierlaune: Statt wie sonst wöchentlich soll zwei Wochen lang jeden Tag ein Überraschungsspiel im Rahmen der Free-Games-Aktion als kostenloser Download im Epic Games Store, wo außerdem die Feiertagsangebote mit Rabatten von bis zu 75 Prozent gestartet sind, offeriert werden.Den Anfang macht Cities: Skylines von Colossal Order und Paradox Interactive (zum Test ), das regulär 24,99 Euro kostet und im Shop wie folgt beschrieben wird: "Cities: Skylines ist eine moderne Version der klassischen Städtebausimulation. Mit neuen Gameplay-Elementen stellt dich das Spiel vor den Nervenkitzel und die Herausforderung, eine echte Stadt zu errichten und am Laufen zu halten, während es zugleich die bekannte Städtebau-Erfahrung erweitert. Das Spiel der Macher der Reihe „Cities in Motion“ wartet mit einem ausgefeilten Transportsystem auf. Zudem bietet es Modding-Möglichkeiten zur Anpassung an den eigenen Spielstil, die das vielschichtige und anspruchsvolle Simulationserlebnis perfekt ergänzen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Übernimm die Kontrolle und greife nach den Sternen!"Morgen um 17:00 Uhr soll dann ein weiteres Gratisspiel folgen. Die tägliche Free-Games-Aktion endet am 1. Januar, die Feieertagsangebote am 7. Januar 2021.