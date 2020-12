Epic Games Store: Täglich neue Gratisspiele - heute: Oddworld: New 'n' Tasty

Zum Jahresende zeigt sich Epic Games mal wieder in Spendierlaune: Statt wie sonst wöchentlich soll zwei Wochen lang jeden Tag ein Überraschungsspiel als kostenloser Download im Epic Games Store , wo außerdem die Feiertagsangebote mit Rabatten von bis zu 75 Prozent gestartet sind, offeriert werden.Heute gibt es Oddworld: New 'n' Tasty von Oddworld Inhabitants (zum Test ), das regulär 15,99 Euro kostet und im Shop wie folgt beschrieben wird: "Abe, der Original-Oddworld-Held, erkundet in dieser liebevollen geschaffenen, von Grund auf überholten Neufassung des Klassikers 'Oddworld: Abe's Oddysee' alte Ruinen und flieht vor mörderischen Kreaturen und blutrünstigen Jagdgesellschaften. Abe war einst ein fröhlicher Bodenpolierer in der größten Fleischfabrik von Oddworld, bis er herausfand, dass sein Boss die Sklavenarbeiter zu RuptureFarms Tasty Treats Snacks verarbeiten will. Jetzt muss Abe sich vor den Fleischwölfen in Acht nehmen, doch seine Flucht aus der Fleischfabrik ist erst der Beginn seiner Odyssee. Viele Gefahren erwarten Abe auf seinem Weg, sein Schicksal zu entdecken. Genieße die neue atemberaubende Grafik, den verbesserten Ton und das verfeinerte, tiefere Gameplay dieses von Grund auf neu gestalteten Spiels."Morgen um 17:00 Uhr soll dann ein weiteres Gratisspiel folgen. Die tägliche Free-Games-Aktion endet am 1. Januar, die Feieertagsangebote am 7. Januar 2021.