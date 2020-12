Epic Games Store: Täglich neue Gratisspiele - heute: The Long Dark

Das nächste Spiel, das im Zuge der Feiertagsangebote 2020 im Epic Games Store verschenkt wird, ist The Long Dark von Hinterland Studio, obgleich die Wintermute-Story immer noch nicht abgeschlossen ist. Aktuell sind drei von fünf Episoden verfügbar. Die restlichen Inhalte werden (kostenlos) nachgeliefert. Das Spiel kann man dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion Im Rahmen dieser Aktion wurden bisher die folgenden Spiele kostenlos verteilt: Cities: Skylines undSpielbeschreibung aus dem Store (sonstiger Preis: 24,99 Euro): "Ein tiefgründiges Erkundungs-Survival-Spiel, das Einzelspieler herausfordert, nach einer geomagnetischen Katastrophe bei der Erkundung einer weitläufigen eisigen Wildnis eigene Lösungen zu finden. Es gibt nur dich, die Kälte und all die Gefahren, die Mutter Natur bereithält. (...) Grelle Lichter flackern im Nachthimmel. Draußen, gleich hinter den dünnen Wänden deiner Holzhütte, tobt der Wind. In der Ferne heult ein Wolf. Du betrachtest die mageren Vorräte in deinem Rucksack und wünschst dir die Tage zurück, als es noch Strom gab. Wie lange wirst du noch überleben? (...) The Long Dark ist ein tiefgründiges Erkundungs-Survival-Spiel, das Einzelspieler herausfordert, nach einer geomagnetischen Katastrophe bei der Erkundung einer weitläufigen eisigen Wildnis eigene Lösungen zu finden. Hier gibt es keine Zombies - nur dich, die Kälte und all die Gefahren, die Mutter Natur bereithält."Morgen um 17:00 Uhr soll dann ein weiteres Gratisspiel folgen. Die tägliche Free-Games-Aktion endet am 1. Januar 2021. Die Feieertagsangebote (Rabatt & Co.) werden bis zum 7. Januar 2021 zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update