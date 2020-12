Epic Games Store: Täglich neue Gratisspiele - heute: Alien Isolation

Zum Jahresende zeigt sich Epic Games mal wieder in Spendierlaune: Statt wie sonst wöchentlich soll zwei Wochen lang jeden Tag ein Überraschungsspiel als kostenloser Download im Epic Games Store , wo außerdem die Feiertagsangebote mit Rabatten von bis zu 75 Prozent gestartet sind, offeriert werden.Heute gibt esvon Creative Assembly und SEGA (zum Test ), das regulär 36,99 Euro kostet und im Shop wie folgt beschrieben wird: "Entdecken Sie die wahre Bedeutung von Furcht mit Alien: Isolation, einem Survival Horror mit einer Atmosphäre aus ständigem Grauen und allgegenwärtiger Lebensgefahr. Fünfzehn Jahre nach den Ereignissen in Alien begibt sich Ellen Ripleys Tochter Amanda in einen verzweifelten Kampf ums Überleben in einer Mission, auf der sie die Wahrheit um das Verschwinden ihrer Mutter zu enthüllen versucht. Sie eifern als Amanda durch eine zusehends explosivere Welt und werden von allen Seiten mit einer panisch verzweifelten Bevölkerung und einem unberechenbaren, skrupellosen Alien konfrontiert. Unterbesetzt und unvorbereitet müssen Sie Ressourcen zusammenkratzen, Lösungsansätze improvisieren und Ihren Verstand nutzen, nicht nur um Ihre Mission auszuführen, sondern auch um einfach nur zu überleben."Morgen um 17:00 Uhr soll dann ein weiteres Gratisspiel folgen. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um Metro 2033 handeln. Die tägliche Free-Games-Aktion endet am 1. Januar, die Feiertagsangebote am 7. Januar 2021.