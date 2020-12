Epic Games Store: Täglich neue Gratisspiele - heute: Metro 2033 Redux

Zum Jahresende zeigt sich Epic Games mal wieder in Spendierlaune: Statt wie sonst wöchentlich soll zwei Wochen lang jeden Tag ein Überraschungsspiel als kostenloser Download im Epic Games Store , wo außerdem die Feiertagsangebote mit Rabatten von bis zu 75 Prozent gestartet sind, offeriert werden.Heute gibt es Metro 2033 Redux von 4A Games und Deep Silver (zum Test ), das schon einmal Teil der Free-Games-Aktion war, regulär 19,99 Euro kostet und im Shop wie folgt beschrieben wird: "2013 wurde die Welt von einem Ereignis apokalyptischen Ausmaßes verwüstet. Fast die gesamte Menschheit wurde vernichtet und die Erdoberfläche verwandelte sich in verseuchtes Ödland. Eine Hand voll Überlebender fand Zuflucht in den Tiefen der Moskauer Metro und die menschliche Zukunft betrat ein neues finsteres Zeitalter. Es ist das Jahr 2033. Eine ganze Generation ist bereits unterirdisch geboren und großgezogen worden. Ihre belagerten Städte in Metro-Stationen kämpfen ums Überleben - gegeneinander und gegen das mutierte Grauen dort draußen. Du bist Artyom, geboren in den letzten Tagen vor dem Feuer, aber groß geworden im Untergrund. Durch ein schicksalhaftes Ereignis angetrieben, verlässt du zum ersten Mal deine Heimatstation und stößt ins Herz des Metrosystems vor, um die verbleibende Menschheit vor einer schrecklichen Bedrohung zu warnen. Deine Reise führt dich von den vergessenen Katakomben unter der U-Bahn in die verwüstete Einöde an der Oberfläche, wo deine Handlungen darüber bestimmen, was aus der Menschheit werden wird. Aber was, wenn die wahre Bedrohung tief im Inneren lauert?"Morgen um 17:00 Uhr soll dann ein weiteres Gratisspiel folgen. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um Tropico 5 handeln. Die tägliche Free-Games-Aktion endet am 1. Januar, die Feiertagsangebote am 7. Januar 2021.