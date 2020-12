Epic Games Store: Täglich neue Gratisspiele - heute: Tropico 5

Zum Jahresende zeigt sich Epic Games mal wieder in Spendierlaune: Statt wie sonst wöchentlich soll zwei Wochen lang jeden Tag ein Überraschungsspiel als kostenloser Download im Epic Games Store , wo aktuell außerdem die Feiertagsangebote mit Rabatten von bis zu 75 Prozent laufen, offeriert werden.Heute gibt es Tropico 5 von Haemimont Games und Kalypso Media (zum Test ), das regulär 19,99 Euro kostet und im Shop wie folgt beschrieben wird: "Kehren Sie zurück auf den Inselstaat Tropico im nächsten Teil der beliebten und preisgekrönten 'Diktator-Simulator'-Serie. Verlängern Sie die Herrschaft Ihrer Dynastie aus der frühen Kolonialzeit bis in das 21. Jahrhundert und stellen Sie sich völlig neuen Herausforderungen mit der neuen Handelsflotte, Erforschung neuer Technologien, Erkundungsmissionen und - zum ersten Mal in der Geschichte Tropicos - kompetitive sowie kooperative Mehrspielermodi für bis zu 4 Spieler."Morgen um 17:00 Uhr soll dann ein weiteres Gratisspiel folgen. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um Inside handeln. Die tägliche Free-Games-Aktion endet am 1. Januar, die Feiertagsangebote am 7. Januar 2021.