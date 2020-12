Epic Games Store: Täglich neue Gratisspiele - heute: Inside

17. Dez. - City Skylines

18. Dez. - Oddworld: New 'n' Tasty

19. Dez. - The Long Dark

20. Dez. - Defense Grid

21. Dez. - Alien: Isolation

22. Dez. - Metro 2033

23. Dez. - Tropico 5

24. Dez. - Inside

25. Dez. - Darkest Dungeon

26. Dez. - My Time At Portia

27. Dez. - Night in the Woods

28. Dez. - Stranded Deep

29. Dez. - Solitairica

30. Dez. - Torchlight 2

31. Dez. - Jurassic World Evolution

Das nächste Spiel, das im Zuge der Feiertagsangebote 2020 im Epic Games Store verschenkt wird, ist Inside von Playdead ( Limbo ). Das Spiel kann man dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion Der Rätsel-Plattformer (Jump-&-Run) erschien 2016 und wurde schon mehrfach im Epic Games Store kostenlos angeboten. Der normale Preis beträgt 15,99 Euro. Playdead arbeitet übrigens mit Epic Games als Publisher an einem neuen Spiel ( wir berichteten ).Unseren Test findet ihr hier : Mit Limbo haben die Dänen von Playdead 2010 einen Überraschungshit gelandet und die Xbox 360 als Indie-Plattform populär gemacht. Und ihr zweites Projekt hat spätestens dann Wellen geschlagen, als Microsofts ID@Xbox-Chef Chris Charla auf der E3-Pressekonferenz davon sprach, dass Inside eines der besten Spiele sei, die er bislang gespielt habe. Kann das düstere Abenteuer die Erwartungen erfüllen? Der Test gibt die Antwort.Morgen um 17:00 Uhr soll dann ein weiteres Gratisspiel folgen (sehr wahrscheinlich Darkest Dungeon). Die tägliche Free-Games-Aktion endet am 1. Januar 2021. Die Feieertagsangebote (Rabatt & Co.) werden bis zum 7. Januar 2021 zur Verfügung stehen.Die folgende "Leak-Liste" erwies sich bei den ersten Titeln jedenfalls als richtig:Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update