Epic Games Store: Täglich neue Gratisspiele - heute: Darkest Dungeon

17. Dez. - City Skylines

18. Dez. - Oddworld: New 'n' Tasty

19. Dez. - The Long Dark

20. Dez. - Defense Grid

21. Dez. - Alien: Isolation

22. Dez. - Metro 2033

23. Dez. - Tropico 5

24. Dez. - Inside

25. Dez. - Darkest Dungeon

26. Dez. - My Time At Portia

27. Dez. - Night in the Woods

28. Dez. - Stranded Deep

29. Dez. - Solitairica

30. Dez. - Torchlight 2

31. Dez. - Jurassic World Evolution

Das nächste Spiel, das im Zuge der Feiertagsangebote 2020 im Epic Games Store verschenkt wird, ist Darkest Dungeon von den Red Hook Studios. Das Spiel kann man dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion Das Taktik-Rollenspiel erschien nach einer längeren Early-Access-Phase und Kickstarter-Anschub im Januar 2016. Der normale Preis beträgt 22,99 Euro. Der zweite Teil befindet sich aktuell in Entwicklung und soll 2021 in den Early Access starten - ebenfalls im Epic Games Store.Unseren Test findet ihr hier : Wer sehnt sich schon nach Tod, Wahnsinn und Psychoterror? Zumindest 9.639 Unterstützer auf Kickstarter. Anfang 2014 warben die Red Hook Studios für ihr gnadenloses Darkest Dungeon, das dauerhaften Heldentod in Zufallskerkern versprach. Und damit heimste man über 300.000 Dollar ein. Am 19. Januar verließ das Taktik-Rollenspiel endlich die Early-Access-Phase auf Steam. Wie schlägt es sich im Test?Morgen um 17:00 Uhr soll dann ein weiteres Gratisspiel folgen (sehr wahrscheinlich My Time At Portia). Die tägliche Free-Games-Aktion endet am 1. Januar 2021. Die Feieertagsangebote (Rabatt & Co.) werden bis zum 7. Januar 2021 zur Verfügung stehen.Die folgende "Leak-Liste" erwies sich bei den ersten Titeln jedenfalls als richtig:Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update