Epic Games Store: Täglich neue Gratisspiele - heute: Stranded Deep

17. Dez. - City Skylines

18. Dez. - Oddworld: New 'n' Tasty

19. Dez. - The Long Dark

20. Dez. - Defense Grid

21. Dez. - Alien: Isolation

22. Dez. - Metro 2033

23. Dez. - Tropico 5

24. Dez. - Inside

25. Dez. - Darkest Dungeon

26. Dez. - My Time At Portia

27. Dez. - Night in the Woods

28. Dez. - Stranded Deep

29. Dez. - Solitairica

30. Dez. - Torchlight 2

31. Dez. - Jurassic World Evolution

Das nächste Spiel, das bei den Feiertagsangeboten 2020 im Epic Games Store (noch bis morgen um 16:59 Uhr) verschenkt wird, ist Stranded Deep . Das Spiel kann man dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion Stranded Deep von Beam Team Games wurde im Januar 2015 in den Early Access geschickt und befindet sich noch immer im Early Access (Preis: 14,99 Euro). Das letzte Update (0.76.00) wurde übrigens kurz vor Weihnachten veröffentlicht. In der Open-World-Survival-Sandbox muss man sich als scheinbar einziger Überlebender eines Flugzeugabsturzes in einem kleinen Inselatoll den Gefahren der unbarmherzigen Natur stellen - der Film Cast Away mit Tom Hanks lässt grüßen. Man sammelt also Ressourcen, erkundet die Spielwelt, stellt Gegenstände her und kämpft ums Überleben.Morgen um 17:00 Uhr soll dann ein weiteres Gratisspiel folgen (sehr wahrscheinlich Solitairica). Die tägliche Free-Games-Aktion endet am 1. Januar 2021. Die Feieertagsangebote (Rabatt & Co.) werden bis zum 7. Januar 2021 zur Verfügung stehen.Die folgende "Leak-Liste" erwies sich bei den ersten Titeln jedenfalls als richtig:Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update