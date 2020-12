Epic Games Store: Täglich neue Gratisspiele - heute: Solitairica

17. Dez. - City Skylines

18. Dez. - Oddworld: New 'n' Tasty

19. Dez. - The Long Dark

20. Dez. - Defense Grid

21. Dez. - Alien: Isolation

22. Dez. - Metro 2033

23. Dez. - Tropico 5

24. Dez. - Inside

25. Dez. - Darkest Dungeon

26. Dez. - My Time At Portia

27. Dez. - Night in the Woods

28. Dez. - Stranded Deep

29. Dez. - Solitairica

30. Dez. - Torchlight 2

31. Dez. - Jurassic World Evolution

Solitairica von Righteous Hammer Games wird bei den Feiertagsangeboten 2020 im Epic Games Store noch bis morgen um 16:59 Uhr verschenkt. Das Spiel kann man dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion Solitairica versucht Roguelike-Kämpfe, Rollenspiel-Elemente und das klassische Kartenspiel Solitär miteinander zu verbinden. Vielmehr führt man die Duelle in einem rundenbasiertes Solitär-Kampfsystem und verbessert im Spielverlauf seine Karten bzw. Decks. Auch viele Items und Zauber warten darauf, entdeckt zu werden. Der normale Preis beträgt 7,99 Euro.Beschreibung: "Solitairica führt RPG-Gefechte und fordernden rogue-like Fortschritt in ein ungewohntes Genre ein – die Welt von Solitaire! Im Land Myriodd hat der furchtbare Kaiser Stuck alle Herzen gebrochen! Der große Kismet wird dir beibringen, wie du Feinde mit der Macht von Solitaire und den vier Energien - Angriff (Attack), Verteidigung (Defense), Geschicklichkeit (Agility) und Willenskraft (Willpower) - bekämpfst. Jeder Spieler wird eine einzigartige Herausforderung mit unzähligen, sich ständig verändernden Gegnern und einer Vielzahl von Gegenständen und Zaubersprüchen erleben. Bekämpfe deine Feinde mit roher Gewalt oder nutze deine Cleverness, um verheerende Kombinationen zu entfesseln. Besiege Stucks Armeen!"Morgen um 17:00 Uhr soll dann ein weiteres Gratisspiel folgen (sehr wahrscheinlich Torchlight 2). Die tägliche Free-Games-Aktion endet am 1. Januar 2021. Die Feieertagsangebote (Rabatt & Co.) werden bis zum 7. Januar 2021 zur Verfügung stehen.Die folgende "Leak-Liste" erwies sich bei den ersten Titeln jedenfalls als richtig:Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update