Epic Games Store: Täglich neue Gratisspiele - heute: Torchlight 2

17. Dez. - City Skylines

18. Dez. - Oddworld: New 'n' Tasty

19. Dez. - The Long Dark

20. Dez. - Defense Grid

21. Dez. - Alien: Isolation

22. Dez. - Metro 2033

23. Dez. - Tropico 5

24. Dez. - Inside

25. Dez. - Darkest Dungeon

26. Dez. - My Time At Portia

27. Dez. - Night in the Woods

28. Dez. - Stranded Deep

29. Dez. - Solitairica

30. Dez. - Torchlight 2

31. Dez. - Jurassic World Evolution

Das vorletzte Spiel, das bei den Feiertagsangeboten 2020 im Epic Games Store noch bis morgen um 16:59 Uhr verschenkt wird, ist Torchlight 2 . Man kann es dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion Torchlight 2 ist ein Action-Rollenspiel à la Diablo, Path of Exile oder Titan Quest von Runic Games und Perfect World Entertainment, wobei Runic Games im November 2017 aufgelöst wurde. Torchlight 3 (2020) stammt übrigens von Echtra Games, wo viele ehemalige Mitarbeiter von Runic Games mittlerweile arbeiten. Torchlight 2 wurde schon einmal im Epic Games Store verschenkt. Der normale Preis des im November 2012 veröffentlichten Spiels beträgt 18,99 Euro.Morgen um 17:00 Uhr soll dann ein weiteres Gratisspiel folgen (sehr wahrscheinlich Jurassic World Evolution). Die tägliche Free-Games-Aktion endet am 1. Januar 2021. Die Feiertagsangebote (Rabatt & Co.) werden bis zum 7. Januar 2021 zur Verfügung stehen.Die folgende "Leak-Liste" erwies sich bei den ersten Titeln jedenfalls als richtig:Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update