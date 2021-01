Epic Games Store: Crying Suns wird derzeit kostenlos angeboten

Auch in diesem Jahr wird Epic Games weiterhin Spiele verschenken, um Werbung für den eigenen Store als digitale Vertriebsplattform zu machen. Nach Jurassic World Evolution als letztes "Free Game" aus der Weihnachtsaktion steht nun Crying Suns von Alt Shift und Humble Games zur Verfügung. Das Weltraum-Taktik-Roguelite, das sonst 21,99 Euro kostet, kann bis zum 14.01.2021 um 16:59 Uhr dauerhaft in die eigene Spiele-Bibliothek aufgenommen werden - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . In der nächsten Woche geht es dann mit der Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition weiter. Crying Suns erschien im September 2019. Unseren Test findet ihr hier : Auch wenn etwas über 72.000 Euro heutzutage nicht nach viel klingt: Crying Suns hat eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne hinter sich. Über 3000 Spieler wollten das futuristische Taktik-Abenteuer im zufallsbasierten Stil von FTL: Faster Than Light unterstützen. Was hat der Titel des französischen Teams von Alt Shift in seiner finalen Version zu bieten?