Epic Games Store: Dandara: Trials of Fear Edition wird derzeit kostenlos angeboten

Das nächste Spiel, das bis zum 04. Februar 2021 um 16:59 Uhr im Epic Games Store kostenlos verteilt wird, ist Dandara: Trials of Fear Edition. Der 2D-Metroidvania-Plattformer aus dem Jahr 2018 kostet sonst 14,49 Euro. Bei Interesse kann man das Spiel dauerhaft in die eigene Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . In der nächsten Woche geht es dann mit For the King weiter, wobei das Taktik-Rollenspiel schon einmal ein Bestandteil der Free-Games-Aktion war. Produktbeschreibung : "Die Salzwelt steht am Rande des Zusammenbruchs. Ihre Bürger, einst freie Geister, leben in Unterdrückung und Isolation. Doch noch ist nicht alles verloren, denn aus dem Nebel der Angst erscheint eine Heldin, ein Hoffnungsschimmer. Ihr Name ist Dandara. Trotze der Schwerkraft und springe über Böden, Wände und sogar Decken. Entdecke die Mysterien und Geheimnisse, die in der Salzwelt verborgen liegen, und lerne ihre vielfältigen Bewohner kennen. Rüste Dandara für das Überleben im Kampf gegen die Unterdrücker. Dandara, erwache - und bringe dieser orientierungslosen Welt ihre Freiheit und Harmonie zurück."