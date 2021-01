Epic Games Store: Shop soll 2021 für "alle Entwickler geöffnet" werden; 160 Millionen Kunden im Jahr 2020

"Bewertungen von OpenCritic

Eigenhändige Rückerstattungen

19 neue Währungen

Direkte Abrechnung mit dem Telekommunikationsanbieter in zahlreichen

Ländern

Offline-Anmeldung

Leistungsverbesserungen des Launchers (besonders für Mac)

Verbessertes Durchstöbern von Add-on-Inhalten

Early-Access-Nachrichten

Preisbasierte Filter"

Epic Games hat bestätigt, dass sie auch in diesem Jahr wieder (wöchentlich) kostenlose Spiele im Epic Games Store bereitstellen werden. Außerdem hat der Shop-Betreiber seinen Jahresrückblick 2020 veröffentlicht . Demnach haben über 160 Mio. Kunden den digitalen PC-Store im vergangenen Jahr genutzt. Die Anzahl der täglich aktiven Nutzer stieg mit 31,3 Millionen auf 192 Prozent des Vorjahrs. Die maximale Anzahl gleichzeitig aktiver Nutzer lag dieses Jahr bei 13 Millionen (gegenüber 7 Millionen im Jahr 2019). Die Anzahl der monatlichen aktiven Nutzer im Dezember stieg von 32 Millionen im Jahr 2019 auf 56 Millionen.Die Ausgaben von PC-Spielern im Epic Games Store lagen bei ca. 700 Mio. Dollar. Davon entfallen 265 Mio. Dollar auf Titel von Drittanbietern, die im Epic Games Store angeboten werden, also von Spielen, die nicht von Epic Games selbst entwickelt und veröffentlicht wurden - die 265 Mio. Dollar geben die Ausgaben der Kunden an und beinhalten nicht den Wert von Gutscheinen, die von Epic bereitgestellten Mittel oder sonstige Aktionen. Über 749 Millionen Spiele wurden übrigens als kostenlose Spiele verteilt.Die beliebtesten Spiele des Jahres 2020 waren Assassin's Creed Valhalla, Satisfactory (Early Access), Fortnite, Snowrunner, Godfall, Borderlands 3, Rocket League, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Grand Theft Auto 5 und Rogue Company.In diesem Jahr soll der Shop für alle Entwickler geöffnet werden, die ihre Titel im Store veröffentlichen möchten. Bisher wählte Epic Games stets die Spiele explizit und eigenhändig aus, die auf der Plattform angeboten werden sollen. Epic Games : "Wir wollen allen Entwicklern, die ihre Titel in den Epic Games Store bringen wollen, eine einfache, reibungslose Erfahrung bieten. Dies gibt den Kunden des Epic Games Stores die Möglichkeit, die Spiele zu kaufen, die sie wollen, wann sie wollen, während Entwickler in den Genuss einer sehr viel gerechteren Umsatzbeteiligung kommen. 2021 werden wir bestehende Funktionen wie Wunschlisten und Erfolge weiter verbessern. Wir legen vor allem Wert auf die Veröffentlichung von mehr Community-orientierten Funktionen, die ein individuelleres Erlebnis ermöglichen."Sie arbeiten aktuell an Verbesserungen der Wunschliste, der Überarbeitung sozialer Funktionen, Erfolgen, Profile der Spieler und vielleicht sogar an einen Warenkorb.Folgende Verbesserungen wurden 2020 am Epic Games Store vorgenommen: