Epic Games Store: Absolute Drift und Rage 2 werden derzeit kostenlos angeboten

Absolute Drift

Noch bis zum 25. Februar 2021 um 17:00 Uhr werden im Epic Games Store zwei Spiele kostenlos angeboten, und zwar(sonst 9,99 Euro) und Rage 2 (sonst 47,99 Euro). Absolute Drift ist ein Rennspiel mit Drift-Fokus aus der Vogelperspektive und Rage 2 ist ein Open-World-Shooter mit Fahrzeugen und Over-the-Top-Bekloppten. Bei Interesse man sich das Spiel in die eigene Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . In der nächsten Woche wird Sunless Sea kostenlos verteilt. Zum Test von Rage 2 (2019) : Auf einen Gegner springen, während des Abschießens zweier Schrotladungen in der Luft stehen bleiben, um mit einem vernichtenden Faustschlag schließlich gen Boden zu krachen: Das ist Rage 2! Klingt nicht unbedingt nach einem Shooter von id Software, aber schon mit dem Vorgänger wollten die Doom-Macher ja eine ganz neue Zielgruppe erschließen. Ob ihnen das nun mit der Hilfe eines zweiten Studios gelingt, besprechen wir im Test. Auf ins Ödland! Zum Test von Absolute Drift (2015) : Der Drift-Kult wird vor allem in Japan groß gefeiert: Wenn Profis mit ihrem PS-Protz auf der Straße quer stehen und gekonnt durch die Kurven rutschen, jubeln die Fans. Mit Absolute Drift nimmt sich das Indie-Team von Funselektor Labs des Themas an und zeigt, dass auch im Kleinen, abseits von Need for Speed oder Ridge Racer, das Driften große Kunst sein kann.