Epic Games Store: Wargame: Red Dragon wird derzeit kostenlos angeboten

Im Epic Games Store wird Wargame: Red Dragon noch bis zum 11. März (um 16:59 Uhr) kostenlos angeboten. Das Echtzeit-Strategiespiel von Eugen Systems aus dem Jahr 2014 kostet normalerweise 29,99 Euro. Bei Interesse kann man das Spiel in die eigene Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . In der nächsten Woche soll Surviving Mars kostenlos verteilt werden, das schon einmal ein "Free Game" im Store war. Zum Test (aus dem Jahr 2014) : Wargame: Red Dragon ist, wie schon AirLand Battle, eher ein Add-On als ein Nachfolger. Die zentrale Spielmechanik wurde gegenüber den Vorgängern so gut wie nicht verändert und auch der spannende Mehrspieler-Modus blieb fast unangetastet. Somit sind so gut wie alle Stärken und Schwächen von European Escalation und AirLand Battle auch hier vorhanden.