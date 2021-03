Epic Games Store: Surviving Mars derzeit kostenlos, danach folgt The Fall

Bis zum 18. März um 16:59 Uhr wird Surviving Mars im Epic Games Store kostenlos angeboten. Das Aufbau-Strategiespiel von Haemimont Games und Paradox Interactive kostet sonst 29,99 Euro. Die entsprechende Store-Website findet ihr hier . Außerdem wird das "Mysteries Resupply Pack" kostenlos angeboten . Die anderen DLC-Pakete können mit Rabatt dazugekauft werden.Surviving Mars wurde im Oktober 2019 schon einmal kostenlos im Store von Epic Games verteilt. In der nächste Woche soll The Fall zum Test ) als Free Game bereitstehen.Unseren Test von Surviving Mars findet ihr hier : Nach mehreren Ausflügen in die Tropico-Karibik ist es für Haemimont Games an der Zeit für einen Tapetenwechsel. Unter der Flagge von Paradox Interactive darf nun auf PC, PlayStation 4 und Xbox One der Mars besiedelt und dort eine autarke Siedlung errichtet werden. Im Test haben wir den Roten Planeten erobert und uns im gemütlichen Spieltempo mit Staubstürmen und doofen Kolonisten herumgeärgert.