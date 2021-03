Epic Games Store: Kommende Social-Features: Gruppensystem, Spielerkarten etc.

"Einführung in das Gruppensystem: In Zukunft wird der Epic Games Launcher ein neues Gruppensystem enthalten, mit dem sich Spieler in Gruppen treffen und per Sprach-Chat, Text-Chat und mehr kommunizieren können. Ihr könnt bei einer Gruppe jederzeit ein- oder aussteigen, wobei sich alle Teammitglieder die Kontrolle teilen. Unterhaltet euch mit euren Freunden und Teammitgliedern - egal, ob ihr gerade ein Spiel spielt oder euch zwanglos trefft, um nach einem neuen Spiel zu suchen, das ihr gemeinsam spielen könnt.

Gruppen-Fenster: Das Gruppensystem, das euch demnächst erwartet, wird ein 'aktives Gruppenfenster' haben. Das ist ein eigenes Fenster für die Gruppe, in der ihr gerade aktiv seid. In diesem Fenster stehen euch eine ganze Reihe Optionen zur Verfügung, um mit euren Freunden und Teammitgliedern zu kommunizieren und zu spielen. Teilt eure neuesten Highlights, um euren Freunden ein Spiel mit euch schmackhaft zu machen, oder startet ein Match mit nur wenigen Freunden aus der Gruppe, während ihr euch weiter mit der gesamten Gruppe unterhalten könnt.

Schnelles Ein- und Aussteigen: Die Gruppe hat keinen einzelnen 'Besitzer'. Wenn also ein Freund offline gehen muss, macht der Rest der Gruppe weiter. Im Fenster kann jedes Gruppenmitglied seine Audio- und Videooptionen selbst bestimmen. Ihr könnt auch andere Spieler einladen und geschlossene Gruppen erstellen.

Im Spiel geht die Gruppe weiter: Mit dem neuen Gruppenfenster kommt auch eine Darstellung der Gruppe direkt inm Spiel. Während ihr spielt, könnt ihr eine vereinfachte Ansicht der Gruppe mit den Mitgliedern und ihrem jeweiligen Status ein- und ausblenden."

"Spielerkarten: Die Spielerkarten kommen! Wenn ihr im Freundefenster auf einen Freund klickt, erscheint seine Spielerkarte mit mehreren neuen Optionen. Auf dieser Karte habt ihr die Gelegenheit zu wichtigen Aktionen, um diese Freundschaft zu verwalten, und könnt außerdem eure gemeinsamen Freunde sehen. Demnächst könnt ihr euch hier auch der Gruppe des Freundes anschließen, ihn zu einer neuen Gruppe einladen und sogar eure Spielerkarte individuell anpassen.

Verbesserte Suche: Das neue Epic Games Store-Freundefenster verfügt über eine effizientere Suche. Wir haben die Suchanfrage verbessert und die Ergebnisse umfassen nun die Anzahl gemeinsamer Freunde, Freunde auf anderen Plattformen und eine allgemein bessere Trefferquote. Bei einer unbeantworteten Spieleinladung könnt ihr auf „Beitreten“ klicken und so das Spiel starten und automatisch bei eurem Freund einsteigen.

Minimierte Ansicht: Während ihr im Epic Games Store stöbert, sollt ihr zudem die Möglichkeit haben, mit einem gut zugänglichen, minimierten Freundefenster zu interagieren, ohne ein neues eigenes Fenster öffnen zu müssen. Hier werden Benachrichtigungen wie Spieleinladungen und Freundschaftsanfragen angezeigt.

Bitte nicht stören: Bei all den zusätzlichen sozialen Funktionen besteht natürlich die Möglichkeit, dass ihr gerade nicht unterbrochen werden wollt, wenn ihr den Launcher benutzt oder gerade ein Spiel spielt. Die Schaltfläche 'Bitte nicht stören' sorgt dafür, dass ihr beim Spielen nicht über Spieleinladungen oder Freundschaftsanfragen benachrichtigt werdet.

Flüstern: Das Flüstern wurde eher selten benutzt, daher wird es fürs Erste eingemottet, aber wir hoffen, dass es mit verbesserter Funktionalität für eure Benachrichtigungen zurückkehren wird."

Epic Games hat einen Überblick über die kommenden "Social-Features" des Stores gegeben. So planen die Entwickler ein Gruppensystem, mit dem sich Spieler in Gruppen treffen und per Sprach-Chat, Text-Chat etc. kommunizieren können.Wann das Gruppensystem eingeführt werden soll, ist noch unklar. Im Laufe dieses Monats sollen jedenfalls die folgenden Ziele umgesetzt werden:Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update