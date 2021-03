Epic Games Store: The Fall derzeit kostenlos, danach folgt Creature in the Well

Bis zum 25. März um 16:59 Uhr wird das nächste Spiel kostenlos im Epic Games Store angeboten. Es ist das Action-Adventure The Fall von Over The Moon aus dem Mai 2014 ( zur Store-Website ). Bei Interesse kann man das Spiel in die eigene Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion . In der nächsten Woche soll Creature in the Well zum Test ) als "Free Game" verteilt werden. Zum Test : Was unterscheidet uns von Maschinen? Wonach "Star Trek", "Ghost in the Shell" und "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?" seit Jahrzehnten fragen, macht auch The Fall zum Thema. Spielemacher John Warner übergibt einen hilflosen Menschen in die Obhut einer künstlichen Intelligenz und testet die Überlebensfähigkeit in einer Gesellschaft voller Maschinen.