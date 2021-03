Epic Games Store: Kingdom-Hearts-Reihe erstmalig auf PC veröffenticht

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX für 49,99 Euro: Kingdom Hearts FINAL MIX Kingdom Hearts Re:Chain of Memories Kingdom Hearts 358/2 Days (in HD überarbeitete Filmsequenzen) Kingdom Hearts II FINAL MIX Kingdom Hearts Birth by Sleep FINAL MIX Kingdom Hearts Re:coded (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue für 59,99 Euro: Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage– Kingdom Hearts χ Back Cover (Film)

Kingdom Hearts 3 + Re Mind (DLC) für 59,99 Euro

Kingdom Hearts Melody of Memory für 59,99 Euro

Die Kingdom-Hearts-Reihe feiert heute ihr Debüt auf dem PC, und zwar im Epic Games Store ( zum Store ). Angeboten werden die beiden Sammlungen Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX und Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sowie Kingdom Hearts 3 + Re Mind (DLC) und das jüngste Rhythmus-Actionspiel Kingdom Hearts Melody of Memory . Alle Spiele sollen bis zum 6. April 2021 mit 20 Prozent Rabatt angeboten werden. Diejenigen, die die Spiele schon im Vorverkauf erworben haben, erhalten den Rabatt von 20 Prozent nachträglich erstattet. We lange die Spiele von Square Enix exklusiv im EGS verkauft werden, ist noch unklar.Kingdom Hearts 3 soll laut Square Enix erstmals in einer Auflösung bis 4K laufen. Außerdem sollen Käufer das exklusive Epic-Games-Store-Schlüsselschwert "Elementarkodierer" erhalten."Außerdem erhalten Kund*innen in Nordamerika und ausgewählten Ländern (auch Deutschland, Österreich und der Schweiz), die Kingdom Hearts 3 + Re Mind (DLC) bis zum 31. Mai 2021 über den Epic Games Store kaufen und die keine derzeitigen Abonnent*innen sind, ein dreimonatiges Abonnement für Disney+ vom Epic Games Store. (...) Das Abo wird am Ende der drei Monate automatisch zum entsprechenden Preis verlängert, falls es nicht gekündigt wird. Angebot endet am 31. Mai 2021. Code gültig bis zum 30. Juni 2021." ( Details