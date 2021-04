Epic Games Store: 3 out of 10: Season Two derzeit kostenlos, danach folgen mehrere Spiele

Auch die komplette zweite Season von 3 out of 10 wird eine Woche lang kostenlos im Epic Games Store angeboten - bis zum 15. April um 16:59 Uhr. Das Spiel ist ein "Comedy-Adventure" rund um die Entwicklung von Spielen. Bei Interesse kann man den Titel in die eigene Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion In der nächsten Woche (vom 15. bis 22. zum April) werden gleich mehrere Spiele kostenlos angeboten. Auf dem Plan stehen Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth (Die Säulen der Erde) und The First Tree. In der Spielbeschreibung heißt es : "Wird es von Shovelworks Studios jemals ein Spiel mit einer Bewertung geben, die besser als 3 von 10 ist? Bei der Fortführung der Saga '3 out of 10' gibt es weitere Eskapaden und Missgeschicke der schlechtesten Spieleentwickler der Welt. Koffeinierte Superkräfte, sensible KIs sowie rivalisierende Spielestudios stehen den Shovelworks Studios im Weg, wo man sich gerade darum bemüht, endlich mal ein Spiel zu machen, das eine bessere Wertung als '3 out of 10' bekommt. Wird das Studio es in dieser Saison endlich schaffen?"