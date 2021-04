Epic Games Store: Ist bisher ein großes Verlustgeschäft; Ausbau des Marktanteils ist das vorrangige Ziel

Epic Games befindet sich seit längerer Zeit in einem Rechtsstreit mit Apple, in dem es bekanntlich um die Verfügbarkeit von Fortnite, die Höhe der App-Store-Provision und die Ausnutzung der Marktmacht geht. In den öffentlich zugänglichen Gerichtsdokumenten sind in dem Kontext mehrere Zahlen und Fakten über den Epic Games Store entdeckt worden ( Resetera ). Apple soll übrigens der Ansicht sein, dass dieses Gerichtsverfahren lediglich dazu gedacht sei, die "schwindenden Spielerzahlen" von Fortnite wieder nach oben zu treiben.Gemäß der Angaben in dem Dokument hat der Epic Games Store (EGS) mehr als 160 Mio. registrierte Nutzer und mehr als 56 Mio. monatlich aktive Nutzer. In dem digitalen Shop werden mehr als 400 Spiele von mehr als 200 Entwicklern vertrieben. Der Store ist aber bisher ein großes Verlustgeschäft für Epic Games, vor allem die Exklusivdeals mit ihren garantierten Mindestabsatzmengen und die Free-Game-Aktionen spielen hier eine entscheidende Rolle. Dennoch will Epic Games diesen Weg weitergehen, um die Marktanteile des Stores auszubauen und generell eine größere Reichweite bzw. Zielgruppe aufzubauen. Epic Games schätzt, dass der Store im Jahr 2023 profitabel sein könnte. Bisher hat das Unternehmen mit dem EGS einen Verlust von ca. 181 Mio. Dollar im Jahr 2019 und ungefähr 273 Mio. Dollar im Jahr 2020 eingefahren. Für 2021 wird ein Verlust von ca. 139 Mio. Dollar erwartet. Epic Games erwartet im besten Fall, dass der Store vor dem Jahr 2027 einen kumulierten Bruttogewinn erzielen wird.Die 12-Prozent-Marge, die Epic Games durch den Vertrieb der Spiele im Store erhält (88 Prozent gehen an die Spiele-Entwickler; 12 Prozent an Epic Games), soll übrigens nicht ausreichen, um die Betriebskosten des Stores zu decken. Außerdem deutet eine Passage in dem Dokument darauf hin, dass sich die meisten Exklusivspiele nicht so gut (wie erwartet) verkaufen würden, da der zugesicherte "Mindestabsatz" nicht erreicht wird. Die geschätzten Kosten belaufen sich mindestens auf 330 Mio. Dollar. Hintergrund: Epic Games verspricht den Entwicklern einen garantierten "Mindestabsatz" im EGS und sollte dieser Wert nicht erreicht werden, zahlt Epic Games die Differenz aus eigener Tasche.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update