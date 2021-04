Epic Games Store: Die Säulen der Erde, Deponia: The Complete Journey und The First Tree derzeit kostenlos

Bis zum 22. April 2021 um 16:59 Uhr können im Epic Games Store mehrere "Free Games" bezogen werden. Angeboten werden Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth (Die Säulen der Erde) und The First Tree. Bei Interesse kann man den Titel in die eigene Bibliothek aufnehmen - via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion

Deponia: The Complete Journey enthält die drei Adventures Deponia Chaos auf Deponia und Goodbye Deponia plus Bonusmaterial wie z.B. Entwicklerkommentare. Vollständig ist die Sammlung jedoch nicht, da Deponia Doomsday fehlt."Müll, Müll und noch mehr Müll. Das Leben auf dem Schrottplaneten Deponia ist nicht gerade ein Zuckerschlecken. Kein Wunder also, dass Rufus die Nase voll hat und mit einem haarsträubenden Plan nach dem anderen versucht, diesem trostlosen Ort zu entkommen. Als Rufus bei einem seiner Fluchtversuche Goal kennenlernt und sich nicht nur in die schöne Frau aus Elysium verliebt, sondern sie auch gleich noch versehentlich aus ihrem komfortablen Sternenkreuzer schnurstracks auf den tristen Müllplaneten schubst, fasst er sogleich einen neuen brillanten Plan: Er will Goal zurück in die schwebende Stadt Elysium bringen – und wenn er schon dabei ist, kann er auch gleich in die Rolle ihres schmierigen Verlobten Cletus schlüpfen, der ihm aus irgendeinem Grund zum Verwechseln ähnlich sieht. Und so beginnt ein spannendes Abenteuer ..."Ken Follett's The Pillars of the Earth ist eine Adaption von "Die Säulen der Erde" ( zum Test von Episode 1 )."England im 12. Jahrhundert: In einer Zeit von großer Armut und Krieg errichtet ein Dorf eine Kathedrale, die der Bevölkerung Wohlstand und Sicherheit bringen soll. Im Kampf ums Überleben verflechten sich die Schicksale der Protagonisten zunehmend. Philip, ein Mönch, wird zum Prior der kleinen Abtei von Kingsbridge ernannt.Währenddessen wird ein Junge namens Jack von seiner geächteten Mutter im Wald aufgezogen. Eine Lehre zum Steinmetz ist der erste Schritt auf seinem Weg zum begabten Baumeister. Zusammen mit der in Ungnade gefallenen Adligen Aliena beginnen Jack und Philip den Bau einer der prachtvollsten Kathedralen, die England je sehen wird."Das Erkundungsabenteuer The First Tree soll sich vor allem an Fans von Journey, Firewatch und Shelter richten."Du spielst eine Füchsin auf einer ergreifenden und schönen Reise, die an der Quelle des Lebens ihren Höhepunkt findet und vielleicht zu einem Verständnis des Todes führt. Auf dem Weg dorthin kannst du Artefakte und Geschichten aus dem Leben des Sohnes entdecken, dessen Geschichte sich mit der Reise der Füchsin zum 'Ersten Baum' (The First Tree) verflechtet."In der nächsten Woche (vom 22. bis 29. zum April) werden Alien: Isolation und Hand of Fate 2 kostenlos angeboten.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update