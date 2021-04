Epic Games Store: "Berühmte-Helden-Paket" für Idle Champions of the Forgotten Realms derzeit kostenlos

Im Epic Games Store wird bis zum 06. Mai 2021 um 16:59 Uhr kein kostenloses Spiel angeboten, sondern ein Paket mit Inhalten für Idle Champions of the Forgotten Realms (Free-to-play). Das "Berühmte-Helden-Paket" mit Freischaltungen für Champions und Kisten soll einen Wert von rund 100 Dollar haben. Bei Interesse kann man das Paket via Epic-Games-Store-App oder auf der Website der Free-Games-Aktion anfordern."Beanspruche ein kostenloses Add-on im Wert von 100 USD! Um 'Berühmte Helden' von Epic im Spiel freizuschalten, musst du Idle Champions of the Forgotten Realms zwischen dem 29.4.2021 um 17:00 Uhr MESZ und dem 6.5.2021 um 17:00 Uhr MESZ installieren und dich anmelden! Dieses zeitlich begrenzte Angebot gilt für alle neuen und bestehenden Spieler, die es über den Epic Games Store spielen."Idle Champions of the Forgotten Realms ist ein Idle-Strategie-Management-Spiel im Dungeons-&-Dungeons-Universum mit teils bekannten Charakteren aus Romanen, Kampagnen und Serien in einem Abenteuer."Sammle berühmte Helden aus der Welt von Dungeons & Dragons, einschließlich der Favoriten der Spieler-Community der Force-Grey-Serie. Schalte in zeitlich begrenzten Events mehr Champions und Ausrüstung frei, die du deiner Truppe hinzufügen kannst. (...) Es ist äußerst wichtig, dass du deine Champions perfekt positionierst, um ihre Spezialfähigkeiten bestmöglich einzusetzen und so Abenteuer abzuschließen. Die Fähigkeiten und die Ausrüstung jedes Champions müssen mit Bedacht kombiniert werden, um die perfekte Kombination zu finden. Nur die mächtigsten Formationen besiegen die Dungeons & Dragons-Monsterwellen."In der nächsten Woche (vom 06. bis 13. Mai) wird das Open-World-Action-Adventure Pine kostenlos angeboten.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update